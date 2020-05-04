Дорогу на остров Шубинский временно перекрыли из-за подтопления

Фото: официальный сайт Барнаула

Дорога, ведущая на остров Шубинский в барнаульском микрорайоне Затон, временно перекрыта из-за подтопления.

"Уровень воды в реке Обь 4 мая в Барнауле составляет 475 сантиметров над нулем водомерного столба. В связи с подъемом уровня воды временно ограничено движение транспорта по автомобильной дороге, ведущей на остров Шубинский в микрорайоне Затон", — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что на месте установлены запрещающий въезд дорожный знак и ограждающие конструкции. Движение автотранспорта осуществляется по понтонному мосту.

Подчеркнем, критическая отметка Оби в Барнауле составляет 540 сантиметров. При достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.