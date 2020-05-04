Три садовых домика сгорели в Алтайском крае

Три садовых домика пострадали во время пожара в садоводстве "Лесное" в населенном пункте Амурский Бийского района, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как отмечается, в понедельник, 4 мая, в 10:40 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. К моменту прибытия спасательного подразделения горели два садовых домика, соседние строения находились под угрозой.

В 12:28 огнеборцы ликвидировали возгорание, его площадь оценили в 120 м². От огня пострадало три садовых домика. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Напомним, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим, во время которого нельзя посещать лес и разжигать костры. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности при работе на садовых участках. Нарушителям грозят штрафы.