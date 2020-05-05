В Алтайском крае скончался еще один больной с COVID-19

Третий случай летального исхода у человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По данным источника amic.ru, в барнаульской больнице № 5 скончалась 74-летняя женщина. Информацию подтвердили в оперштабе.

"Женщина, жительница Барнаула 1946 года рождения, поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию – сахарный диабет, – уточнили в ведомстве. – Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких".

Напомним, 4 мая оперштаб подтвердил второй случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае. Им оказался 75-летний житель Змеиногорска, он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями и находился на постоянной гормонотерапии.

Первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.