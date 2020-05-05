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В Алтайском крае скончался еще один больной с COVID-19

, ИА "Амител"
В барнаульской больнице умерла 74-летняя пенсионерка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Третий случай летального исхода у человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По данным источника amic.ru, в барнаульской больнице № 5 скончалась 74-летняя женщина. Информацию подтвердили в оперштабе.

"Женщина, жительница Барнаула 1946 года рождения, поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию – сахарный диабет, – уточнили в ведомстве. – Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких".

Напомним, 4 мая оперштаб подтвердил второй случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае. Им оказался 75-летний житель Змеиногорска, он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями и находился на постоянной гормонотерапии.

Первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

5.05.2020 12:03
- гость -

Выходим 6.05 из режима ограничений, сказочный план выхода озвучит, не понятно зачем заходили

5.05.2020 12:25
гость

Получается на 27 выздоровевших 1 умерший, а в Великобритании наоборот, на 1 выздоровевшего 30 умерших

5.05.2020 12:28
- гость -

Ещё не вечер. Цыплят по осени считают. Вот когда сойдёт на нет, тогда и считать будем.

5.05.2020 12:28
- гость -

будет больше...

5.05.2020 12:31
постЪ

Бабушка от старости умерла- жизнь нелёгкая была.
но,все равно диагноз- коронавирус.
,,ну были же- люди,как люди.
что со страной сделали.."(с)
актуально,хоть и двадцать лет прошло

5.05.2020 12:32
- гость -

Все трое - немолодые уже люди, причем двое - очень немолодые, с серьезными заболеваниями, обострение которых могло случиться в любой момент и привести к смерти. При чем тут вирус? с таким же успехом к обострению и печальному исходу могла привести банальная простуда.
Я не утверждаю, что беречься не нужно, но ни один из этих случаев не доказывает смертельности именно ковида для обычного человека, не имеющего серьезных заболеваний в серьезной стадии.

5.05.2020 12:35
гость

Если в Англии сейчас на 1 выздоровевшего 30 умерших, то можно смело утверждать, что от банальной простуды в Англии не так

5.05.2020 12:38
- гость -

На что только не пойдет власть и чего только не расскажет, лишь бы оправдать нарушения законных, прописанных в Конституции прав граждан и еще больше "затянуть гайки" списав все на заботу о гражданах. Даже права полиции расширили.., все о людях беспокоятся...

5.05.2020 12:41
- гость -

Фишка в том, что умирают не от короны, а с ним! И не надо кричать о том, что вирус осложняет течение хронич. заболевания. Любой вирус осложняет и всегда осложнял, если находил прорехи в иммунитете, течение болезни. Так что #сидимдома, и как не забывает напоминать зомбоящик, после приказа «снять маски» дружно идем голосовать за поправки в главный закон страны!

5.05.2020 12:45
гость

На что только не пойдет власть в Великобритании и чего только не расскажет, лишь бы оправдать нарушения законных прав граждан Великобритании. Сейчас рассказывают, что у них на 1 выздоровевшего 30 умерших

5.05.2020 12:46
гость

Сейчас в Нью Йорке еще сильно гайки закручивают

5.05.2020 12:50
- гость -

Российская пропагандистская шушера еще в марте рассказывала, что никакой пандемии нет, что в Италии люди умирают от ОРВИ

5.05.2020 12:53
- гость -

Люди, смотрите и думайте о своем здоровье заранее.. не доводите до диабета и до гипертонии. Смотрите, что вы едите.. двигайтесь. Иначе все умрёте раньше времени

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