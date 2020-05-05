В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 555, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

По данным Оперативного штаба Алтайского края, среди новых заболевших – в Рубцовске 5 человек, Барнауле – 4, Родинском районе – 3, Третьяковском районе – 3, г. Бийске – 2, Змеиногорске — 2, Славгороде – 2.

4 мая стало известно 36 новых случаев заражения COVID-19. Тогда коронавирус диагностировали 28 пациентам в Змеиногорском районе, шести – в Барнауле, а также в Новоалтайске и Тюменцевском районе – по одному.

По последним данным, в России подтверждено свыше 145 тысяч случаев инфицирования COVID-19 и 1356 смертей.