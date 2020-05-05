В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 555, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.
По данным Оперативного штаба Алтайского края, среди новых заболевших – в Рубцовске 5 человек, Барнауле – 4, Родинском районе – 3, Третьяковском районе – 3, г. Бийске – 2, Змеиногорске — 2, Славгороде – 2.
4 мая стало известно 36 новых случаев заражения COVID-19. Тогда коронавирус диагностировали 28 пациентам в Змеиногорском районе, шести – в Барнауле, а также в Новоалтайске и Тюменцевском районе – по одному.
По последним данным, в России подтверждено свыше 145 тысяч случаев инфицирования COVID-19 и 1356 смертей.
Комментарии
Бессимптомных пациентов с Covid-19 будут лечить на дому в Алтайском крае.
А члены семьи,зараженного Covid-19 будут ходить на работу, ездить в общественном транспорте ,ходить в магазины, на почту ,в банки,выносить мусор?
А члены семьи должны, по рекомендациям МЧС, предоставить больному отдельную изолированную комнату. Очевидно, с отдельным санузлом. Ну а что - мы же все в роскошных коттеджах живем, а не в хрущобах! А еду, кстати, можно ставить под дверь, в одноразовых мисочках.
Завтра вождь скажет, отдохнули полтора месяца, все хватит с 12 на работу.
А зачем принимать такое решение, которое не будет способствовать снижению заболеваний Covid-19 ?
Ну ладно в Москве, где ОГРОМНОЕ количество заболевших,но край...
Так сами же чиновники и показывают, что не так страшен этот вирус.
Видимо, мест становится уже маловато.