Российские банки увеличили выпуск цифровых карт

Крупные российские банки в период самоизоляции зафиксировали повышенный спрос на цифровые карты, которые можно получить не выходя из дома и использовать прямиком со смартфона, пишет издание РБК.

Так, количество активаций таких карт в апреле 2020 года выросло примерно в три раза в сравнении с мартом. Такую опцию сейчас используют около 20 банков, а всего насчитывается около миллиона виртуальных карт.

Как отмечает издание, интерес клиентов к цифровым картам выгоден банкам, поскольку выпуск "пластика" обходится примерно в 500 рублей, а оформление цифровой дешевле на 70%.

Отметим, что, по статистике Центробанка, всего к началу 2020 года в России было выпущено 285 миллионов банковских карт.