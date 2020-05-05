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Житель Омска насмерть разбился на грузовике в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Водитель не справился с управлением
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

В воскресенье днем, 3 мая, в Турочакском районе Республики Алтай водитель КамАЗа не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как отмечается, авария произошла на 106-м километре автодороги "Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск". За рулем грузовика находился 50-летний житель Омска, который ехал со стороны села Чоя в сторону села Турочак.

Во время движения КамАЗ занесло. Он сбил дорожное ограждение, вылетел в кювет и опрокинулся. Кабину помяло о деревья, от полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

5.05.2020 08:11
- гость -

Люди бьются каждый день насмерть, умирают от различных болезней, но боимся мы короновируса ))..

5.05.2020 08:13
- гость -

Жаль парня.

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