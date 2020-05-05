Житель Омска насмерть разбился на грузовике в Горном Алтае

В воскресенье днем, 3 мая, в Турочакском районе Республики Алтай водитель КамАЗа не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как отмечается, авария произошла на 106-м километре автодороги "Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск". За рулем грузовика находился 50-летний житель Омска, который ехал со стороны села Чоя в сторону села Турочак.

Во время движения КамАЗ занесло. Он сбил дорожное ограждение, вылетел в кювет и опрокинулся. Кабину помяло о деревья, от полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.