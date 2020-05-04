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Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

, ИА "Амител"
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: discred.ru

Фото: discred.ru

Президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят реализацию ранее принятых мер по борьбе с коронавирусом, а также рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", – сказал Песков.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из режимов ограничений с 12 мая. Причем все регионы пройдут этот путь по-разному в зависимости от эпидситуации.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 22:38
A1isa

больше 10000 в день прирост, он нормальный вообще?

5.05.2020 06:40
- гость -

Он хороший, ему о приросте не говорят.

5.05.2020 07:43
- гость -

он репетицией парада занят, думаю после 6.05 заболеваемость "резко пойдёт на спад" надо голосование по конституции ускорить, тянуть не будет к осени рейтинг у нулевого нулевой будет.

5.05.2020 07:59
Alex1976

А зачем за неё голосовать, там уже и так все подписано и мы уже по новой конституции живем, обнуленный обнулился, радуйтесь)

5.05.2020 08:03
гость

как там в бункере, кислорода хватает? волнуемся

5.05.2020 08:04
- гость -

Прищемило дяде хвост.
С одной стороны - эпидемия. С другой - экономический провал до 20% (!).
Ни на один из этих вопросов у него ответов нет.
Дорулился.

5.05.2020 08:34
- гость -

4.05.2020 22:38
A1isa
И что? Лично Вам кто мешает хоть всю жизнь сидеть дома и бояться? Лично я, ни дня дома не сидел и не боюсь вируса. Обидно будет, просидеть дома опасаясь вируса, выйти в магазин за хлебом, споткнуться, упасть и ударившись головой о кирпич умереть...

5.05.2020 08:45
Ветеринар

Такое чувство, что чиновники от медицины не оканчивали даже курсы оказания первой помощи. Про медучилище даже говорить не приходится.
p.s. сколько за эту зиму умерло от гриппа/ОРЗ? Хотелось бы сравнить, что опаснее и опасно ли вообще.

5.05.2020 09:01
Чучмек

5.05.2020 08:34
- гость -

+100500

5.05.2020 09:11
гость

с 12 мая

Сегодня новость прошла, что мы даже на пик не вышли

5.05.2020 09:13
гость

Вряд ли от гриппа за месяц в стране умерло 70 врачей

5.05.2020 09:15
- гость -


5.05.2020 09:13
гость
А про 70 врачей это чиновники сказали? Путин тоже много чего говорил...

5.05.2020 09:16
гость

Выше новость, фотки голых врачей в Германии, которые устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19. Врачи в Германии ковида боятся

5.05.2020 09:19
гость

5.05.2020 09:15
- гость -

Так и про смерть от ОРЗ могут только чиновники сказать. Врачи от работы в условиях ковида отказываются. В Германии вон голые сидят, протестуют

5.05.2020 09:23
гость

В Калининградской области губернатор в панике, 350 медиков отказались работать из-за ковида. В Алтайском крае известно только про четверых. У нас более ответственные и смелые медики

5.05.2020 09:24
гость

Про ковид и Трамп много чего говорил. И ВОЗ каждый день говорит

5.05.2020 09:35
@@

@Эксперты прогнозируют рост числа смертей от COVID-19 в США к началу августа
Преждевременный отказ от санитарных ограничений и норм социального дистанцирования может привести к резкому росту числа жертв COVID-19. Так, к 4 августа число летальных исходов в США может достичь 134 475.Американские власти не исключают в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза, приблизительно до 3 тыс @

5.05.2020 09:45
гость

король то голый.....

5.05.2020 09:51
- гость -

- Запишем, умер от коронавируса...
- Так ему же кирпич на голову упал..!
- Одно другому не мешает..!

5.05.2020 09:53
- гость -

Будет объявлено, что вирус ушел. Вы бы давно это знали, если бы паслись не на желтых сайтах, читая глупых комментаторов, а смотрели передачи с умными людьми на ютубе.

5.05.2020 09:59
Z

5.05.2020 09:53
- гость -
Будет объявлено, что вирус ушел. Вы бы давно это знали, если бы паслись не на желтых сайтах, читая глупых комментаторов, а смотрели передачи с умными людьми на ютубе.
---------------------

Список в студию - будем посвящаться.

5.05.2020 09:59
- гость -

Построил вертикаль, обну лился, окуклился, самоустранился...

5.05.2020 10:07
- гость -

что-то все задом наоборот выходит

5.05.2020 10:29
- гость -

Чё, понравилось жить при "самоизоляции"?
Погодите, осенью экономияеский кризис шарахнет в полный рост. Поймёте все, что почём. Не так заверещите, а гораздо громче.

5.05.2020 10:46
- гость -

5.05.2020 08:34
- гость -
И что? Лично Вам кто мешает хоть всю жизнь сидеть дома и бояться? Лично я, ни дня дома не сидел и не боюсь вируса. Обидно будет, просидеть дома опасаясь вируса, выйти в магазин за хлебом, споткнуться, упасть и ударившись головой о кирпич умереть...
------------------
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На оперного певца Вадима Чельдиева управлением Следственного комитета по Северной Осетии возбуждено уголовное дело из-за призывов к нарушению режима самоизоляции. По мнению следствия, Чельдиев своими публикациями формировал у граждан заведомо ложное мнение о пандемии коронавируса и необходимости мер по сдерживанию распространения инфекции.
«6 апреля в социальной сети подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Призывая население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, он формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью», — приводитсообщение регионального управления СКР «Северная Осетия».
В своих видео в Telegram Чельдиев доказывал, что никакой опасности от коронавируса в Северной Осетии не существует, а врачи, спрятав лица под масками, просто отрабатывают деньги, которые им пообещали, и нагоняют страх на людей.
Уголовное дело в отношении Чельдиева заведено по статье 207.1 УК РФ, которая предусматривает в качестве максимального наказания ограничение свободы на срок до трех лет.

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