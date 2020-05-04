Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят реализацию ранее принятых мер по борьбе с коронавирусом, а также рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", — сказал Песков.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из режимов ограничений с 12 мая. Причем все регионы пройдут этот путь по-разному в зависимости от эпидситуации.