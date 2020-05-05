Врачи в Германии устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19

Фото: blankebedenken.org
Необычным способом привлечь внимание общественности и властей к проблеме нехватки защитных средств решили немецкие медики. Они выкладывают свои фотографии, где позируют без одежды, тем самым показывая, как на самом деле беззащитны перед опасным вирусом. На своем сайте, где и публикуются фото, активисты жалуются на недостаток масок, очков и защитных костюмов, пишет TJ.
По словам участника акции врача Кристиана Рехтенвальда, группа вдохновилась французским доктором Аленом Коломбье. Он первым опубликовал свою фотографию в обнаженном виде, назвав себя и других врачей, участвующих в борьбе с COVID-19, "пушечным мясом".
Комментарии
Как это развидеть?
Кто-то тут недавно комментировал, что в Германии все хорошо.
И большинство как водится там геи
Интересно за скольких из них глав.врачи извинились?
И скольких из них после этого уволили?
Истинные арийцы, на рожу
07:35- гость - @Кто-то тут недавно комментировал, что в Германии все хорошо.@
.Не всему же надо верить, что тут пишут, в век интернета все легко проверяется.А пропагандисты, работающие против России на страницах амика, и не такое пишут...
Соросятам, навальнятам и прочим либерастам новость не нравится. Значит хрошая новость
на третьей фотке что за прибор висит на батарее? очень на вибратор похож
@Жертв коронавируса в Италии может быть больше, поскольку не всем умершим в стране делают соответствующий тест, утверждает газета Wall Street Journal.
"Умерших намного больше, чем об этом официально объявлено. Как отмечает газета, тестирование на коронавирус в основном ограничивается теми людьми, у кого есть симптомы, в то время как те, у кого их нет, не сдают тесты.
"Многие из тех, кто умер и не сдавал тест, являются пожилыми людьми, но обычно у вас не умирает так много людей одновременно. Это коронавирус", — считает врач из итальянского города Брешия Элеонора Коломби.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса.@
5.05.2020 09:50
- гость -
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса.@
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Тухлятина.
Некоторые страны с 4 мая начали смягчать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Так, в Испании возобновляют работу книжные магазины, парикмах/ерские, а также мастерские по ремонту обуви и одежды. Разрешается работать кафе и ресторанам, готовящим еду на вынос.
В Италии будет разрешена работа баров и ресторанов на вынос. Также возобновляются промышленное производство и строительство. Возможно, будут открыты парки и спортивные секции, пишет "Коммерсант".
В Бельгии разрешается работа компаний, которые не связаны с массовым взаимодействием с клиентами, а в Греции снимается основная часть ограничений на передвижение. Открываются некоторые магазины.
На Кипре уже начнут работать туристические агентства.
В Сербии с понедельника открывают кафе и рестораны. Кроме того, начинает работать общественный транспорт.
Кроме того, в Малайзии снимается режим ограничений на передвижение. Предприятия возвращаются к обычной работе.
5.05.2020 10:03
CALIBR
Да, уж! И здесь уже удалили...
@ Ваше сообщение заблокировано. @
И что не так?
5.05.2020 10:17
@@
@ Ваше сообщение заблокировано. @
И что не так?
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Ищите в написанном матерные слова и разделяйте их. Блокирует робот.
Например : парикмахе/рские, де/генераты.
@Ваше сообщение заблокировано.@
Так блокируют комментs и на других сообщениях с другими словами.
Что же может не нравится редакции амика?