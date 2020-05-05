Врачи в Германии устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19

Фото: blankebedenken.org
Необычным способом привлечь внимание общественности и властей к проблеме нехватки защитных средств решили немецкие медики. Они выкладывают свои фотографии, где позируют без одежды, тем самым показывая, как на самом деле беззащитны перед опасным вирусом. На своем сайте, где и публикуются фото, активисты жалуются на недостаток масок, очков и защитных костюмов, пишет TJ.
По словам участника акции врача Кристиана Рехтенвальда, группа вдохновилась французским доктором Аленом Коломбье. Он первым опубликовал свою фотографию в обнаженном виде, назвав себя и других врачей, участвующих в борьбе с COVID-19, "пушечным мясом".
Комментарии
Как это развидеть?
Кто-то тут недавно комментировал, что в Германии все хорошо.
И большинство как водится там геи
Интересно за скольких из них глав.врачи извинились?
И скольких из них после этого уволили?
Истинные арийцы, на рожу