Врачи в Германии устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19

Фото: blankebedenken.org

Необычным способом привлечь внимание общественности и властей к проблеме нехватки защитных средств решили немецкие медики. Они выкладывают свои фотографии, где позируют без одежды, тем самым показывая, как на самом деле беззащитны перед опасным вирусом. На своем сайте, где и публикуются фото, активисты жалуются на недостаток масок, очков и защитных костюмов, пишет TJ.

По словам участника акции врача Кристиана Рехтенвальда, группа вдохновилась французским доктором Аленом Коломбье. Он первым опубликовал свою фотографию в обнаженном виде, назвав себя и других врачей, участвующих в борьбе с COVID-19, "пушечным мясом".