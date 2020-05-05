Apple показала новый MacBook Pro

Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой Magic Keyboard с ножничным механизмом, обновленным железом и тач-панелью.

Ультрабук доступен в модификациях с SSD-накопителями от 256 Гб до 4 Тб и с оперативной памятью объемом до 32 Гб. Доступные версии макбука оборудованы процессорами Intel 8-го поколения, а в старших комплектациях стоят чипы десятого поколения.

Девайс поступит в продажу в ближайшее время, базовая модель стоит 120 тысяч рублей, а топовая – 194 тысячи рублей.

Отметим, новый MacBook Pro стал последним ноутбуком компании Apple с обновленной клавиатурой с надежным ножничным механизмом. В ноябре 2019 года аналогичную клавиатуру получил MacBook Pro 16, а в марте 2020-го – MacBook Air.