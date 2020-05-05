Apple показала новый MacBook Pro

Apple представила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой Magic Keyboard с ножничным механизмом, обновленным железом и тач-панелью.

Ультрабук доступен в модификациях с SSD-накопителями от 256 ГБ до 4 ТБ и с оперативной памятью объемом до 32 ГБ. Доступные версии макбука оборудованы процессорами Intel 8-го поколения, а в старших комплектациях стоят чипы десятого поколения.

Девайс поступит в продажу в ближайшее время, базовая модель стоит 120 тысяч рублей, а топовая — 194 тысячи рублей.

Отметим, новый MacBook Pro стал последним ноутбуком компании Apple, который обновился до обновленной клавиатуры с надежным ножничным механизмом. В ноябре 2019 года аналогичную клавиатуру получил MacBook Pro 16, а в марте 2020-го — MacBook Air.