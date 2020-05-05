Стала известна судьба передачи Никиты Михалкова после его слов о чипировании людей

Телеканал "Россия 24" не станет отказываться от передачи "Бесогон ТВ", которую выпускает режиссер Никита Михалков, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на источник в руководстве канала.
"Никаких разговоров о том, что программа может быть снята с эфира, не ведется", – подчеркнули на канале.
Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении устроить мировой апокалипсис. По словам режиссера, главная цель основателя Microsoft – сокращение человечества, "слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального".
Также режиссер отметил, что миллиардер хочет чипировать человечество, чтобы использовать характеристики активности тела для майнинга криптовалюты.
Позже Михалков заявил, что этот выпуск сняли с эфира и он не знает, что будет с передачей дальше. Режиссер назвал это решение цензурой.
Комментарии
Вряд ли Кремль вступился за Билла Гейтса. Михалков там еще про Грефа говорил, может за него
5.05.2020 09:08
гость
Там интересно не то,что Никита про Грефа говорил,а что сам Греф говорил.
Ничего он дикого не говорил.. просто Греф, как оказалось, лицо неприкоснлвенное. Да и вообще много чего нелицеприятного Михалков сказал про нашу власть. Сразу становится понятно, что Путин это никто. А правят всеми нами просто большие деньги
Амик, а слабо сделать заголовок не такой желтый, а , например, "Что стало с мизалковым после критики Грефа"? Или боитесь?
Фашисты Сорос, Гейтс и Герман Греф ввели каббалистический карантин, чтобы превратить жидкими чипами людей в собачек, а способ этого — продажа ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка правительству.
Неплохой план. Правда, 40% акций Сбербанка, уверен Михалков, принадлежит американцам, а 30% англичанам. Не спрашивайте у меня ничего, я вам что, математик? Это в МГУ математики, пока Греф шпиль не разрушил.
В общем, смутил меня Никита Сергеевич. Крепко смутил; Единственное, что мне по итогам Первомая точно известно, — Михалков за Ротшильдов. Иначе бы не стал так яростно клеймить Рокфеллеров. Ясность — это хорошо, хотя и мало.(с)
Дмитрий Бутрин /Коммерспнт/
Михалкова безусловно надо сажать (это я утрирую, конечно). Ну или, как минимум, не давать ему доступ к медиаресурсам сейчас.
Я очень просто сейчас объясню, почему так жестко. Когда будет создана вакцина против коронавирусной инфекции, все должны будут ее использовать. Это может быть принудительно, может быть добровольно-принудительно, по-всякому, в любом случае, если подавляющая часть ей воспользуется, то все будет хорошо, заживем, как раньше. Тут в игру вступает Билл Гейтс. Точнее де/генераты, которые распространяют и поддерживают теории заговора о том, что бывший глава Майкрософт сейчас всех чипирует. И все бы ничего, смешные веселые истории, но на фоне массовой моральной паники из-за чрезвычайной ситуации планетарного масштаба люди сейчас очень подвержены любой фигне. По итогу, из-за действий условного Михалкова мы получим увеличение числа антипрививочников, они поставят под удар себя и популяцию целиком. Поэтому тут я за жесткое пресечение, тем более что соответствующую нормативную базу уже вполне себе приняли.
Поэтому да — Михалкова, а также авторов программы Человек и закон на Первом канале — под запрет или суд, главное, чтобы больше не было рецидивов.
По этой или другой причине "наверху" действительно опомнились и убрали программу из эфира, а точнее, из четырех раз ее успели показать в положенное время дважды, после чего оставшиеся два показа передвинули на такое время, когда приличные люди спят, а не смотрят телевизор.
Майкл Наки ,журналист /Эхо Москвы/
Михалков мог бы снять прекрасный сюжет про дезинфекцию городов с самолетов и вертолетов. Я благодарен всем авторам этого и ему подобных фейков. Благодаря им сразу все наши "людиснизкиминтеллектом" вылазят вперед. Удобно переписывать. Конечно, спасибо вацапу и пандемии. Без них я бы еще очень долго некоторых своих коллег по работе продолжал считать нормальными, адекватными людьми.
5.05.2020 09:49
CALIBR
Идея любых прививок очень хороша и правильна... была на этапе, когда прививками занимался лично Пастер. А вот сейчас, когда этим занимаются фармгиганты... фигегознает, фигегознает...
Поэтому я с самого начала эпидемии (пандемии) уже думаю о том, как бы лично мне от этой прививки откосить. Думаю, вакцинация начнется где-то осенью нынешнего года. Михалков тут не причем. Из его передачи идея с чипом, снимающим хар-ки физ. состояния чела, лично мне понравилась. Идея красивая, технологических препятствий для ее реализации я не вижу уже сейчас.
Греф прав-тупым народом проще управлять.
Бесогону яйки прищемили, непруха
5.05.2020 10:03
- гость -
++++++++++++++
Интересна судьба М.Чумакова , советского учёного-вирусолога в области создания прививок. Так вот,прививка от полиомиелита - полностью его заслуга.Его и американских учёных . Первая партия прививок в СССР пришла из Америки.
https://ruposters.ru/news/18-06-2019/pobezhdavshii-virusi-chumakov-spas-mir
И что бы сейчас верещали по этому поводу местные идиоты - бесогонопоклоники ?
Гейц - туфта. Никита Сергеевич германгрефа к нацистам приравнял и Матвиенке, этой старой б... бабушке досталось.
Выпуск называется "В чьих руках государство?"
5.05.2020 10:19
CALIBR
Когда-то давно Парацельса обвинили в том, что он лечит людей ядом. Вы же в курсе, что он сказал в ответ?
Специально посмотрел запись выступления Била Гейтса от 2010 года.
Про золотой миллиард ни слова.
Про чипирование - ни слова.
Начинает выступление со слов, что в мире два миллиарда человек, которые не могут позволить себе дешёвую энергию и дети вынуждены заниматься уроками в темноте.
Говориться про уменьшение ожидаемого количества населения к середине 21 века вместо 9 миллиадров на 8 миллиардов за счёт вакцинации и повышения образования.
Но это общеизвестный факт ещё с СССР. Если проводить вакцинацию детей - можно тогда не рожать 10 детей, чтобы выжило 3. А просто родить трёх детей и они останутся живыми и здоровыми.
Так же при хорошем образовании дети будут придумывать вещи, технику, оборудование, которые смогут автоматизировать труд и уменьшить стоимость конечной продукции и тогда не нужно 10 детей для того, чтобы вспахивать поле и вести хозяйство.
И вообще, у него основная идея, что из-за чрезмерного использования ресурсов развитыми странами создаётся слишком много выбросов углекислого газа, что приведёт к экологической катастрофе на территории бедных стран.
Чтобы этого избежать его фонд вкладывает в крутые идеи по улучшению технологий в атомной сфере, возобновляемых источниках и ещё в других клёвых областях, которые позволят либо решить проблемы к 2050 году, либо крайне сильно отодвинуть точку не возврата экологической катастрофы.
А Михалков - крайне мутный тип верующий в свою богоизбранность. Ну ещё он точно знает, что какую бы дичь он не говорил - его всегда поддержит РПЦ (из-за передачи Бесогон-ТВ, где они могут через него продвигать свои интересы) и когорта из представителей власти.
5.05.2020 10:26
- гость -
Когда-то давно Парацельса обвинили в том, что он лечит людей ядом. Вы же в курсе, что он сказал в ответ?
++++++++++++++++
"Все вещи (вещества) есть яд, и нет ничего не ядовитого; но именно доза делает любую вещь не ядовитой."
Это ?
5.05.2020 10:03
- гость -
Согласна с вами!
Пока когорта представителей власти прижала Михалкова, кому то он прищемил яйки
5.05.2020 10:19
CALIBR
у таких как вы, всЁ пришло из америки, своего у нас ничего нет. Поздравляю вас, тугоумцев.
Но это общеизвестный факт ещё с СССР. Если проводить вакцинацию детей - можно тогда не рожать 10 детей, чтобы выжило 3. А просто родить трёх детей и они останутся живыми и здоровыми.
Именно в этой фразе и кроется главная ошибка. Нельзя убрать природный естественный отбор . Те трое что родятся с прививками уже станут ослабленными и родят еще более ослабленных детей. А закончится вымиранием.
Заказ пришел потявкать. Говорит про какие то банальные вещи с самодовольным чванством первооткрывателя. Чипирование предполагает получение бонусов за определенную активность, то есть вам за плату будут говорить что делать. Сейчас не так все обстоит?
И таки да, то что делают транснациональные корпорации , защищающие лишь свои интересы и свою власть, применять нельзя. Я против таких прививок.
5.05.2020 10:33
- гость -
5.05.2020 10:03
- гость -
Согласна с вами!
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БАДисты и антипрививочники?
Ога?
Многие прививки ставятся с советских времен - наверное в этом есть какой-то смысл?
И вполне логично в современных реалиях появление новых.
5.05.2020 10:36
- гость -
5.05.2020 10:19
CALIBR
у таких как вы, всЁ пришло из америки, своего у нас ничего нет. Поздравляю вас, тугоумцев.
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Если наши лучшие мОзги утекают в туда - то почему бы и нет?
Не находите?
Если посмотреть повнимательнее на ситуацию, то можно увидеть что сейчас, в карантине,
фармгиганты зарабатывают гигантские прибыли. Выгоду подучат все трансгиганты, потому что малый бизнес дружно банкротится.
А кто мог выбросить царьвирус на публику? ищите кому это выгодно.
Учите Всеясветную Грамоту.
5.05.2020 10:45
Z
в советское время , о котором идет речь , такого безобразия не было.
это утка , что лучшие утекают, обычно такие строят и созидают на родине,
а за океаном ищут денег проныры и приспособленцы.
Михалковы всегда держали нос по ветру. Поддерживали сильную власть. С этой стороны интересно было посмотреть передачу.