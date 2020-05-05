Стала известна судьба передачи Никиты Михалкова после его слов о чипировании людей

Телеканал "Россия-24" не станет отказываться от передачи "Бесогон ТВ", которую выпускает режиссер Никита Михалков, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на источник в руководстве канала.
"Никаких разговоров о том, что программа может быть снята с эфира, не ведется", — подчеркнули на канале.
Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении устроить мировой апокалипсис. По словам режиссера, главная цель основателя Microsoft – сокращение человечества, "слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального".
Также режиссер отметил, что миллиардер хочет чипировать человечество, чтобы использовать характеристики активности тела для майнинга криптовалюты.
Позже Михалков заявил, что этот выпуск сняли с эфира и он не знает, что будет с передачей дальше. Режиссер назвал это решение цензурой.
Комментарии
Вряд ли Кремль вступился за Билла Гейтса. Михалков там еще про Грефа говорил, может за него
5.05.2020 09:08
гость
Там интересно не то,что Никита про Грефа говорил,а что сам Греф говорил.