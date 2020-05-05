Упавшее в Барнауле дерево едва не придавило женщину с ребенком

Женщина с дочерью 4 мая чудом спаслись при падении дерева в столице Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Это случилось на улице Краснознаменной Бригады рядом со школой № 51. Удар на себя принял металлический забор, не позволив дереву нанести вред здоровью прохожих.

"Слава Богу, отделались легким испугом, сломался только зонтик", – написала местная жительница.

Напомним, региональное управление МЧС России предупреждало жителей региона о сильном ветре и необходимости соблюдать меры безопасности во время неблагоприятной погоды.