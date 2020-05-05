Упавшее в Барнауле дерево едва не придавило женщину с ребенком

Женщина с дочерью 4 мая чудом спаслись при падении дерева в столице Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Это случилось на улице Краснознаменной Бригады рядом со школой № 51. Удар на себя принял металлический забор, не позволив дереву нанести вред здоровью прохожих.
"Слава Богу, отделались легким испугом, сломался только зонтик", – написала местная жительница.
Напомним, региональное управление МЧС России предупреждало жителей региона о сильном ветре и необходимости соблюдать меры безопасности во время неблагоприятной погоды.
Комментарии
Давно от тополей избавляться надо
Где-то читал, что у нас по Барнаулу землица плохая влажная/близко расположены подземные воды - как-то так.
Так вот именно тополя очень хорошо эту лишнюю воду из грунта высасывают и именно поэтому у нас их так много.
Горожанин, предлагаю избавиться сразу от ВСЕХ деревьев! Ведь дело не в их возрасте?