В Барнауле будут раздавать георгиевские ленточки с 7 по 9 мая

Самоизоляция из-за угрозы распространения коронавируса – не помеха патриотической акции, приуроченной ко Дню Победы, решили в мэрии Барнаула.
С 7 по 9 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки в местах, которые во время ограничительных мер доступны для посещения. В их число попали продуктовые магазины и аптеки.
К традиционной акции "Георгиевская ленточка" привлекут также сотрудников ГИБДД и кондукторов электротранспорта.
Как ранее писал amic.ru, 4 мая к раздаче георгиевских ленточек подключили и школьников. В понедельник они вручали символ Победы в сквере 40-летия Великой Победы и на площади Маршала Жукова.
Комментарии
Вот ведь беспредел - маски бесплатно не раздают, а непонятные ленты, к Победе никакого отношения не имеющие, впаривают несознательному населению! Символ Победы в ВОВ один - красное знамя с серпом и молотом!!!
Их можно сначала продизенфицировать или прокварцевать, а потом раздавать продизинфицированными перчатками
Красное знамя с серпом и молотом, может не понравится, тем, чьи родственники были раскулачены или прошли ГУЛАГ, а среди них тоже были те, кто воевал против нацистов. Против нацистов воевали даже священники, чьи храмы были разрушены под знаменем с серпом и молотом. Этой ленточкой пытаются всех примирить, чтобы опять не было гражданской войны, потому что она уже где то рядом
Продавали бы ленты, а раздавали маски. Но они понимают что ленты никто не купит.
5.05.2020 10:32
гость
Очевидно всё наоборот - хотят разделить народ и властвовать. Ложью народ объединить нельзя...
5.05.2020 10:32
гость
Победили с этим знаменем и с этим гербом. А под власолвскими триколорами и с трехцветными тряпками воевали фашисты
5.05.2020 10:35
- гость -
Ложь в том, что под знаменем серпа и молота не было сноса храмов, не было раскулачивания, не было ГУЛАГА и в ГУЛАГе не было людей, воевавших с нацистами. В этом ложь, а ложью народ объединить нельзя...
5.05.2020 10:36
Проходимец
Победили с этим знаменем и с этим гербом
Так это прекрасно, честь и хвала этому знамени за это и вечный позор за то, что натворили под этим знаменем еще. Ложью народ объединить нельзя...
В период эпидемии городская администрация делает всё, чтобы усилить и расширить заражение. Ещё и детей привлекали! Тут у меня идут слова из словаря обсценной лексики: ..... Короче говоря, некто Франк и его приспешники просто преступники сегодня.
Ложь- это когда, например, говорят что некоторые гордые кавказские и крымские народности массово не прислуживали оккупантам
Всем прекрасно понятно, что продвижение красных знамен с серпом и молотом огромная помощь избирательной кампании коммунистов. Но в России много людей, которые не поддерживают красную идеологию, но при этом гордятся Победой. Предложен компромиссный вариант, который разумеется не нравится красным. Коммунисты хотели бы использовать Победу в своих избирательных целя и это понятно, имеют право
Ложь - это когда, например, говорят что некоторые гордые прибалтийские, украинские, кавказские, в частности грузинские и крымские, в частности крымские татары, за которыми стояла Турция, союзник Гитлера, народности массово не прислуживали оккупантам
К батьке надо ехать. Когда этот путинский беспредел закончится, медаль будут выдавать. Участник парада победы 2020 в Минске
А раздавать ленточки есть в указе губернатора,как вид разрешенной деятельности? Или волонтеры - это школьники, которые, теоретически, должны на самоизоленте сидеть?
К традиционной акции "Георгиевская ленточка" привлекут также сотрудников ГИБДД и кондукторов электротранспорта.
А у них своих должностных обязанностей-то нет?
И самый главный вопрос - хоть что-то можете организовать нормально? Не противореча сами себе?
5.05.2020 10:44
гость
Ты, Путин, Чубайс... Кто еще? А. Забыл. Гордый кавказский джигит КаДыров и его дружбан Сурков
Сейчас по всему миру сами себе противоречат. В США то ничего нет, то зараженных больше всех в мире, в Англии то ничего нет, то на 1 выздоровевшего, 30 умерших, сплошные противоречия
Если не ошибаюсь, в фильме "Место встречи изменить нельзя" в одном из кадров мелькает послевоенный советский плакат, на котором изображены рядом флаги победителей: советский алый серпастно-молоткастый, британский "Юнион Джек", и американский звёздно-полосатый. Вот это правильные флаги, и так и должно быть в день Победы.
5.05.2020 10:49
Проходимец
Ты, Путин, Чубайс... Кто еще? А. Забыл. Гордый кавказский джигит КаДыров и его дружбан Сурков
Ты, Навальный, Ходорковский... Кто еще? А. Забыл. Гордый пиндосский спонсор Сорос и его дружбан Байден. И еще дигинират. Ну это так, до кучи...
Фильм "Место встречи изменить нельзя" был снят в советское время, в советское время в день Победы и должен мелькать серпастно-молоткастый флаг, он это заслужил. Проблема в том, что не все были довольны советским временем, поэтому оно и закончилось. Иначе и сейчас бы еще мелькал серпастно-молоткастый
Под предлогом, что хотят в День Победу серпастно-молоткастый иногда скрывается желание вообще не видеть никаких мероприятий в День Победы. Это такое подленькое шакалье этим занимается. Им на самом деле все равно, что будут раздавать серпастно-молоткастый или ленточку, лишь бы не раздавали ничего. Поднацистские и русофобские твари
Ну сейчас понавесят ленточки, на свои самокаты, Форды, Фольксвагены, БМВ, сумки, собак, да и вообще куда попало
4 мая 2017: По новому неофициальному регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку, сообщает газета "Известия".
12 февраля 2020: Роскомнадзор предупреждает: в России нельзя повязывать георгиевские ленточки на пенисы
Надо знать совсем недавнюю историю. Георгиевские ленты получили распространение в России вскорости после Оранжевой революции в Украине 2004 года, в ходе которой широко применялись оранжевые ленточки как символ свободы и независимости. Посмотрев на это, в России решили создать свой пропагандистский контрсимвол - Георгиевскую ленту. Она и в самом деле никогда до этого времени не являлась символом 9 Мая, так, использовалась чуть-чуть на плакатах по этой тематике, не более. Но после 2004 года вдруг стала символом победы над фашизмом, а "фашизм" где? Правильно, в Украине. Собственно, она и поныне, особенно после 2014 года, является символом не столько дня Победы, сколько символом борьбы против Украины.
Ну уж не символом борьбы против Украины, символом борьбы против нацизма на Украине, это да
Им что, заняться больше нечем???
Пусть занимаются своей работой!
Раздача данных лент и смена символа нашей Победы - это преступление подпадающее под переписывание итогов второй мировой войны или путиноидам можно законы нарушать?!
Я тоже за то чтобы использовать красный серпасто-молоткастый символ. Но лента может быть в числе символов Победы, так пишут, что шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к различным советским наградам 1943—1945, к самой массовой медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» , ордену Славы всех степеней; использовалась на медали «За взятие Берлина», юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945», юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945». Юбилейные медали с этой лентой учреждались в советское время
Не понятна цель это дешёвого флеш- моба, чё хотят то? Можно было бы понять раздачу ленточек в виде триколора, как символ государственности , национального единения.
Преступление подпадающее под переписывание итогов второй мировой войны и призывы пропиндосов нарушать законы в этой области - это выступления против акций, посвященных Великой Победе и этим занимается пропиндосское шакалье
Мне нравится идея носить Георгиевские ленточки в честь Дня Победы.
Но в этом году откажусь, брать не буду. Ленточки, которые раздают, прошли через много рук. Есть сомнения в безопасности.
5.05.2020 11:17
гость
"Я тоже за то чтобы использовать красный серпасто-молоткастый символ. Но лента может быть в числе символов Победы, так пишут, что шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к р..............."
можно пластиковые значки "Герой Советского Союза" всем желающим раздавать,
5.05.2020 10:59
гость
куча- компосТная.
Паспорт,серпасТо- молоткастый.
Знамя Алое.
вы,жертвы ЕГЭ и пропаганды.
Гордится-значит знать историю.
И не кричать за полгода до даты памяти.
5.05.2020 11:19
гость
Преступление подпадающее под переписывание итогов второй мировой войны и призывы пропиндосов нарушать законы в этой области - это выступления против акций, посвященных Великой Победе и этим занимается пропиндосское шакалье
Выпей боярки и одень шапочку из фольги от коронаровируса
5.05.2020 11:23
аминь
Слизь - вонючая
вы,жертвы ЕГЭ и пропиндосской пропаганды.
Гордится-значит знать историю.
И помнить об вечно, а не только в дату памяти.
5.05.2020 11:24
- гость -
Выпей боярки и сунь себе ствол туда, куда либерастным толерастам нравится. Тебе понравится
Раздача данных лент и смена символа нашей Победы - это преступление подпадающее под переписывание итогов второй мировой войны или путиноидам можно законы нарушать?!
Что??????????!!!
почему страна, которая так гордится своей Победой в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты раздает на каждом углу бесплатно, а обеспечить медицинскими масками во время эпидемии коронавируса не может даже врачей, не говоря уже обо всех остальных. Вот почему так?
этим занимается пропиндосское шакалье
Пиндосов и единороссов очень корежит при виде Красного знамени и Мавзолея. Ленточка и задрапированный Мавзолей их радуют. Вот и задумайся, Бобик, чей сапог ты лижешь на самом деле
Все просто: ленточки это пиар Сказочно Обнулённого, а отсутствие масок медицинских- это результат его 20-летнего непосильного труда!
Сегодня на ветке новость есть, там фотки с голыми немецкими врачами, протестующими, что Германия не может их обеспечить средствами защитами. Наверное не все так просто. Но это проблемы Германии, они и войну проиграли, а то, что у нас не может, это хрень, конечно
5.05.2020 11:17
гость
Не лгите на медалях это Гвардейская лента!
5.05.2020 11:34
- гость -
Пиндосов очень корежит при виде любого символа российских Побед. Даже ленточка и задрапированный Мавзолей их не радуют. Вот и задумайся, тупой Бобик, чей сапог ты лижешь на самом деле
В России кампания проводится не на добровольные пожертвования, а на бюджетные деньги; что ленточки носят не только 9 Мая, а до бесконечности, пока они не утратят сколько-нибудь пристойный вид; многие "патриоты", по данным уличных опросов, не в состоянии назвать время начала и завершения Сталинградской битвы; граждане, проявляющие усердие не по разуму, используют ленточки вместо шнурков для кроссовок и крепят их на собачьи поводки и горлышки водочных бутылок.
5.05.2020 11:37
- гость -
Не лгите, на медалях это Гвардейская лента такой же расцветки!!!
11:38
гость
задрапированный Мавзолей
Так это пиндосы убрали Красное знамя и забили зиккурат на Красной Площади фанерой?
5.05.2020 11:36
гость
Верно - а у нас медики из ок он выпадают, но при этом всем обеспечены...
Пиндосов очень корежит при виде любого символа российских Побед.
ЭЭЭ, Бобик, эта Победа - Победа Советского народа. Понаберут в тролли жертв егэ. Как тебе пиндосского каблука вкус? Рассчитываешь, что тебе косточку сегодня дадут облизать хозяину, пропиндосское отребье?
В России, как и в Советском Союзе, кампания по раздаче символов Победы проводится не на добровольные пожертвования, а на бюджетные деньги. Государство берет на себя финансирование исторической памяти, добровольцы это не потянут и если государство не будет этим заниматься, все скоро забудут, кто с кем воевал и кто кого победил
Георгиевская ленточка стала официальной эмблемой пророссийских сепаратистов на востоке Украины, но уж не ка не символом Победы СССР
5.05.2020 11:27
гость
декабрь 1983 г.
..быть преданным своему Народу,
своей Советской Родине и Советскому Правительству.."(с)
а ты кому присягал?
ЭЭЭ, Бобик, эта Победа - Победа Советского народа. Понаберут в тролли жертв егэ. Как тебе пиндосского каблука вкус? Рассчитываешь, что тебе косточку сегодня дадут облизать хозяину, пропиндосское отребье?
ЭЭЭ, Тупой Бобик, Шакаклье русофобское, чамор, льющий воду на пиндосскую мельницу, эта Победа - всего народа! Понаберут в тролли тупых жертв егэ. Как тебе пиндосского каблука вонючий вкус? Рассчитываешь, что тебе косточку сегодня дадут облизать заморскому хозяину, пропиндосское вонючее отребье?
Использование несоветской символики для празднования советского праздника. Бред.
В прочем какие праздники, такая и страна.
Георгиевская ленточка стала, в том числе, и официальной эмблемой пророссийских граждан Украины, не принявших нацистский русофобский госпереворот и воюющих против нацистов на Украине, также, как советский народ воевал и с немецкими и с украинскими нацистами
5.05.2020 11:40
- гость -
Так это пиндосы убрали Красное знамя и забили зиккурат на Красной Площади фанерой?
Пиндоссы убрали СССР, а дальше уже следствие
Победа это не только советский, но и общенародный праздник. Его имею право праздновать весь народ, а не только электорат коммунистов. Тех, коммунистов, которые в позапрошлом году не пошли на выборы губернатора. В год, когда повысили пенсионный возраст и у них были все шансы, но они повели себя как политические проститутки
5.05.2020 11:50
гость
Георгиевская ленточка стала, в том числе, и официальной эмблемой пророссийских граждан Украины, не принявших нацистский русофобский госпереворот и воюющих против нацистов на Украине, также, как советский народ воевал и с немецкими и с украинскими нацистами
Убейся об стену, скрепоносец.
11:52
Пиндоссы убрали СССР, а дальше уже следствие
СССР убрал сам многонациональный советский народ, потому что совок начал подгнивать и распадаться на плесень и липовый мёд.
ЭЭЭ, Тупой Бобик, Шакаклье русофобское, чамор, льющий воду на пиндосскую мельницу, эта Победа - всего народа! Понаберут в тролли тупых жертв егэ. Как тебе пиндосского каблука вонючий вкус? Рассчитываешь, что тебе косточку сегодня дадут облизать заморскому хозяину, пропиндосское вонючее отребье?
Ты можешь праздновать Победу вместе со всеми - теперь уже 3 го сентября. И обязательно пососи у всех косточку. У пиндосов своих любимых 2 раза.