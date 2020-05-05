Пожарные спасли двух человек с балкона горящей квартиры в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю потушили пожар в квартире многоэтажного доме в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о возгорании на седьмом этаже здания поступила в оперативные службы вечером 4 мая. Прибывшие спасатели заметили взрослого и ребенка на балконе, которые не могли выйти в подъезд в связи с задымлением и распространением огня.
"Бойцы третьей пожарно-спасательной части немедленно направились на спасение заблокированных жителей, – рассказал руководитель тушения пожара Сергей Греков. – Соседи тем временем открыли снаружи дверь в задымленную квартиру, но из-за едкого дыма не попали внутрь помещения".
Звено газодымозащитной службы вывело людей в безопасную зону. Еще семь человек эвакуировались самостоятельно.
Огонь на площади 10 квадратных метров полностью потушили. В его ликвидации и спасении людей задействовали 11 человек личного состава.
Пламенем повреждены мебель и вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Комментарии
Наглядно видно, как мешают припаркованные во дворе машины.
Пламенем повреждены мебель и вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
Неосторожное обращение с огнем внутри квартиры - это интересно. Причем такое обращение, что после него не смогли выбежать из квартиры, смогли только выбежать на балкон
А если 15 этаж ? Все тогда!