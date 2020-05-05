Алтайские туристы прибыли в Новосибирск рейсом из Германии

Самолет с туристами из Германии 5 мая приземлился в Новосибирске, сообщает издание "Царьград".

Лайнер "Аэрофлота" 4 мая вылетел из Берлина и с одним приземлением в Казани, где высадились жители европейской части России, долетел до Новосибирской области.

В воздушном судне находились 120 граждан из 14 регионов России, в том числе 22 человека из Алтайского края.

Как ранее писал amic.ru, два автобуса с россиянами, которых доставили из Вьетнама, Индонезии и Таиланда, приехали в Алтайский край 15 апреля. В них находились 67 россиян, в том числе пятеро жителей Алтайского края, которые прилетели в Казахстан.

Обсерватор оборудовали на базе санатория "Сосновый бор", расположенный в селе Зудилово Первомайского района. Позднее в него также направили туристов, которые прибыли из Индии.