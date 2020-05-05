Еще 26 жителей Алтайского края переболели COVID-19 и выписались из больниц

В Алтайском крае растет число людей, переболевших коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 26 человек.
Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 108 пациентов. Их выписали после двойного тестирования на COVID-19. Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.
Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 555 человек. Из них трое скончались, в том числе один – за прошедшие сутки.
Комментарии
О, получается на 1 умершего 36 выздоровевших, а в Англии наоборот, на 1 выздоровевшего 30 умерших
Если провести проверку населения, то переболевших будет намного больше. Но это не выгодно властям, т.к. иначе пугать людей будет нечем.
Если бы проводили проверку всех, кто умирает, то умерших, зараженных ковидом, будет намного больше. Но это не выгодно властям, так как иначе население сильно напугается. В Англии население сильно напугано, там всех умерших проверяют, получается на 1 выздоровевшего, 30 умерших