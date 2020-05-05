Еще 26 жителей Алтайского края переболели COVID-19 и пошли домой

В Алтайском крае растет число людей, переболевших коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 26 человек.
Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 108 пациентов. Их выписали после двойного тестирования на COVID-19. Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.
Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 555 человек. Из них трое скончались, в том числе один – за прошедшие сутки.
Комментарии
О, получается на 1 умершего 36 выздоровевших, а в Англии наоборот, на 1 выздоровевшего 30 умерших
Если провести проверку населения, то переболевших будет намного больше. Но это не выгодно властям, т.к. иначе пугать людей будет нечем.