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В России запретили продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах

, ИА "Амител"
Закон вступил в силу 5 мая
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В России 5 мая вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 

Как уточняет "Парламентская газета", речь идет о барах, кафе и ресторанах, площадь зала которых меньше 20 квадратных метров.

Кроме того, региональным властям позволили вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного в заведениях в жилых домах. Так, они могут полностью запрещать продажу алкоголя или увеличивать минимальную площадь зала.

В Госдуме подчеркнули, что закон принят в связи с негативным отношением населения к размещению так называемых "наливаек" в зоне жилой застройки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.05.2020 13:22
- гость -

Да!!!

5.05.2020 13:25
- гость -

и все кто работал в этих заведениях, тут же пошли работать фитнес-тренерами и в индустрию красоты....
стоп ... погодите-ка? не пошли! они же тоже закрыты.

экономика такая: "упс".

5.05.2020 13:30
- гость -

Норм, но опять с подковыркой
Так они арендуют квартиры, объединить коридор и комнату - больше 20 кв будет

5.05.2020 13:32
- гость -

Ну Барнаулу это не грозит! У нас все наливайки, которые расположены в жилых домах - это бизнес депутатов правительства, как прошлых, так и нынешних. Не будут же они сами себя разорять ради исполнения какого-то там закона! Да и площадь у этих наливаек - ого-го! Депутаты ж не мелочатся - народ должен бухать с комфортом!

5.05.2020 13:45
гость

Уберите свои лапы вонючие от алкашей! Пьём-никого не трогаем-в казну деньги приносим

5.05.2020 14:03
Пионер

У населения негативное отношение к ЕР, но этих крыс чет никто за баней не стреляет

5.05.2020 14:11
911

Если Россия протрезвеет - тут либерастному владычеству и хана

5.05.2020 14:42
- гость -

Алкоголь нужно продавать только в крупных магазинах. Эти все мелкие тошниловки не должны продавать алкоголь. Отрава...

5.05.2020 14:55
Z

Дело не в отраве, а в её количестве.
А так она, на мой вкус, и там и там одинаковая.

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