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Не все равно. Бизнес Алтая участвует в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу"

, ИА "Амител"
Предприниматели готовы не только помочь ветеранам финансово, но и сами стать волонтерами

Многие предприятия Алтайского края приняли участие в благотворительной акции "Спасибо за Победу", которую ежегодно проводит Медиагруппа FM-Продакшн. Ветеранов, к сожалению, становится все меньше, и они нуждаются в материальной поддержке и простой человеческой заботе. Даже пандемия коронавируса не помешала всем неравнодушным откликнуться на призыв помочь.

Те люди, благодаря которым мы можем жить, сейчас особенно нуждаются в поддержке. Многие из них живут одни, а потому им просто неоткуда ждать помощи. Все деньги и продукты, которые удастся собрать, организаторы формируют в подарки и затем вручают ветеранам. При этом помощь получают не только ветераны ВОВ, которых становится все меньше, но и вдовы, дети войны, блокадники, труженики тыла. 

Акция проходит в Алтайском крае уже шестой год подряд. За это время организаторам удалось собрать и вручить ветеранам больше трех тысяч подарков. В этом году из-за пандемии коронавируса бизнес и сам оказался под ударом. Но предприниматели, как и простые жители края, от участия в акции не отказываются и находят возможность поддержать ветеранов. Компании помогают не только финансово, но и предоставляют продукцию собственного производства. Более того, некоторые предприниматели готовы сами стать волонтерами и поучаствовать во вручении подарков.

Мы благодарим все компании, которые откликнулись на призыв помочь ветеранам:

Барнаул:
"Пчела и Человек", ООО "Бийские информационные технологии" ТМ "Секреты Алтая", "Дом Меда", Торгово-производственный комплекс Алтайского края, рынок на Космонавтов, 59 , холдинг "Мария-Ра", Лесная холдинговая компания "Алтайлес", корпорация "Тавела", "Энерготрейд", фабрика входных дверей Portalle, ИСК "Алгоритм", торговая сеть "Подкова".

Бийск: 
ООО ТД "Алтай строй", ООО "ТК Промсталь", ИП Багин Ангар 18, производственная компания "Квантсервер", магазин "Светофор" на Каховской, 155/1, магазин "Маяк" на Казанцевых, 58, аптечная сеть "Эвалар", ООО "Изюминка".
После того как закончится сбор, волонтеры фонда "Облака" и общественного движения "Волонтеры Победы" передадут подарочные наборы ветеранам. Помочь можете и вы. Например, можно пожертвовать деньги или продукты. Список нужных продуктов опубликован в соцсети "ВКонтакте". Их нужно доставить организаторам на ул. Гвардейская, 1/1, с 9:00 до 18:00 – это адрес медиагруппы. Также на сайте марафона можно пожертвовать любую сумму. 

Напомним, в 2016 году участники марафона "Спасибо за Победу" собрали 500 продуктовых наборов, в 2017 году – 420, в 2018 году – 555. В 2019 году ветеранам войны вручили уже 1183 подарка.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.05.2020 09:14
- гость -

Значит нормальные руководители у этих компаний, понимают, что кому-то сейчас сложнее, чем их бизнесу

6.05.2020 09:19
- гость -

Не так много компаний участвует, с учетом, что их тысячи в городе и крае.

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