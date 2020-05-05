Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 5 мая федеральный оперативный штаб. Умерли 95 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.
5714 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 822 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (226), Нижегородской (174) и Свердловской (133) и областях, Дагестане (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком автономном округе (108).
В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (65), Красноярский край (45), Омская (30) и Иркутская (23) области, а также Алтайский край (21).
Всего в России 155 370 заболевших, больше половины из них – в Москве (80 115), 19 865 человек уже вылечились, 1451 – умер.
Комментарии
Мишустин то еще живой? Когда причисляться к лику усопших от коронавируса?
Мишустин то еще живой? Когда причисляться к лику усопших от коронавируса?
Человек снял с себя ответственность по очередному телецирку с выходом на плато и печенегами, а так же выводом дохлой экономики из под дохлых ограничений.
Это не человек снял, это ковид с него снял, сейчас все от ковида зависит
Вот ща Медведев то наверное довольный пузо почесывает на своей яхте, мол как вовремя свалил то ) ) ) )