Фейк о смерти зараженного коронавирусом разоблачили в Горном Алтае

Информация о том, что в Республике Алтай скончался заболевший коронавирусом местный житель, не соответствует действительности, сообщает региональный оперативный штаб.

"Все 38 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Республике Алтай живы, – подчеркнули в оперштабе. – Двое из них выздоровели и выписаны из медучреждений, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме".

Информацию о смерти больного COVID-19 распространили в СМИ, социальных сетях и мессенджерах.

Ранее amic.ru писал, что полицейские Республики Алтай задержали 39-летнего мужчину, который распространял недостоверную информацию в WhatsApp.

В голосовом сообщении говорилось, что на территории Кош-Агачского района якобы находится зараженный COVID-19 человек.

В отношении задержанного составили административный протокол. Мировой суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.