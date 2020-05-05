Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

За первую неделю с начала регистрации в виртуальном шествии Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн" зарегистрировали более 600 тысяч анкет.

Для участия следует заполнить форму с информацией (по возможности добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото) на сайте "Бессмертный полк России" или на одной из партнерских площадок: сайте проекта "Банк памяти", в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Данные с этих площадок попадут в единую базу, из которой автоматически сформируется видеоряд. Он будет транслироваться в режиме онлайн на медиаэкранах городов России, на телеканалах и площадках онлайн-кинотеатров, на сайте "Бессмертный полк России" и на других площадках, включая соцсети.

Все желающие рассказать о подвиге ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Желающих принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн" по любым возникающим вопросам круглосуточно консультируют специалисты горячей линии по телефону 8-800-20-1945-0.