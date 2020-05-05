Глава Барнаула посетил подтопленный Затон

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Мэр краевой столицы 5 мая посетил Затон, где перекрыли дорогу на остров Шубинский в связи с подъемом уровня воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Вода за прошедшие сутки прибыла еще на 16 см, превысив критическую отметку на 31 см. Вячеслав Франк уточнил, что городская администрация рассчитывает на спад воды, но готова к любому развитию ситуации.

"В настоящее время идет спад уровня воды в Бии и Катуни, надеемся, что через 2-3 дня вода начнет убывать и у нас. Администрация готова к развитию любого паводкового сценария, – пояснил мэр. – Все противопаводковые мероприятия по подсыпке и увеличению дамб исполнены. Заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом".

Он уточнил, что к приему жителей Затона подготовили четыре пункта временного размещения. Они обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Напомним, в этом году власти дополнительно подготовили Затон и поселок Ильича. Теперь благодаря отсыпке для Затона критический уровень воды в Оби увеличился с 540 до 560 см, для поселка Ильича – с 600 до 650 см.