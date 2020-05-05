Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса

Алтайский край вошел в число сибирских регионов, экономика которых приняла на себя серьезный удар из-за коронавируса и мер для борьбы с ним, сообщает издание "ЧС-инфо".

Журналисты составили рейтинг регионов Сибири, которые публично дали прогноз по финансовым потерям консолидированного бюджета из-за пандемии COVID-19.

Возглавила список Томская область, где могут недосчитаться 25 млрд рублей. Второе место заняла Иркутская область (20 млрд рублей), третье – Алтайский край (18 млрд).

Также о потерях от 10 млрд рублей публично объявляли власти Новосибирской (13 млрд) и Омской областей (10 млрд).

Как ранее писал amic.ru, министр финансов Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей.

Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пеней по коммунальным платежам и так далее.