Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса

Алтайский край вошел в число сибирских регионов, экономика которых приняла на себя серьезный удар из-за коронавируса и мер для борьбы с ним, сообщает издание "ЧС-инфо".
Журналисты составили рейтинг регионов Сибири, которые публично дали прогноз по финансовым потерям консолидированного бюджета из-за пандемии COVID-19.
Возглавила список Томская область, где могут недосчитаться 25 млрд рублей. Второе место заняла Иркутская область (20 млрд рублей), третье – Алтайский край (18 млрд).
Также о потерях от 10 млрд рублей публично объявляли власти Новосибирской (13 млрд) и Омской областей (10 млрд).
Как ранее писал amic.ru, министр финансов Данил Ситников рассказал, что выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят 18 миллиардов рублей, краевого – 13 миллиардов рублей. При этом резерв регионального бюджета равен 5,6 млрд рублей.
Основной причиной финансовых потерь станут меры для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, которые были озвучены на федеральном уровне: перенос уплаты налогов, сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату зарплаты работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пеней по коммунальным платежам и так далее.
Комментарии
вот даже не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.
18:08
сухари сушить
Как то нелепо эти две новости смотрятся ))
https://www.amic.ru/news/460017/
нелепо )))
размен на трех стариков и пару сотен чихающих. Браво, деффективные менеджеры!
Лицемеры! "Меры по поддержке "... ни копейки государство не дало.. все ввгрызет. И налоги и аренду . Только половина из этих предприятий умрёт. И государство опять обвинить бизнес в том, что они сдох. Хорош хозяин, если у него куры дохнут с голоду