"Мы можем чем-то помочь?" Instagram заблокировал хештэг #море

Социальная сеть Instagram заблокировала хештег #море. Если попытаться найти такую публикацию, то появляется сообщение о том, что это слово может привести к нарушению режима самоизоляции.

"Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживает поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы вам помочь", — предупреждает соцсеть.

Как уже сообщал amic.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала не ждать россиянам зарубежных поездок в 2020 году. По ее словам, не только Россия, но и другие государства из-за пандемии коронавируса, скорее всего, предпочтут не спешить с возобновлением туризма.