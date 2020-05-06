Житель Алтая на спор поджег новую знакомую

В Горно-Алтайске в больницу доставили женщину с ожогами лица и тела. Выяснилось, что виновником инцидента стал ее новый знакомый.
Мужчина и женщина познакомились во время сбора черемши. Продолжить вечер решили распитием алкоголя в гостях у горожанина. Во время застолья хозяин поспорил с женщиной. Он заявил, что сможет облить ее бензином и поджечь. Гостья не поверила. Тогда мужчина принес бутыль с горючим и выиграл спор. После того как женщина загорелась, хозяин помог добежать ей до бани и потушить пламя.
Пострадавшая оказалась в больнице, а 42-летнего мужчину задержала полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
Комментарии
На ум пришёл знаменитый мем С.Лаврова, отлитый в граните ...
Тогда мужчина принес бутыль с горючим и выиграл спор.
Теперь с ним поспорит прокурор, на предмет применения 111-й, 112-й или 115-й статьи
Один знакомый взял ножик и говорит собутыльнику, ты не прав. Тот утверждает, что прав. Ах прав!? и втыкает ножик в печень оппоненту.
Верить надо людям, готовым отстаивать свои убеждения радикальными способами.
с ним поспорит прокурор, на предмет применения 111-й, 112-й или 115-й статьи
Что бездельник? без работы? иди на токаря учись
Весело живут, однако.
Совсем забыли, на что спорить надо))