Алтайскому краю разрешили не платить по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ решило скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам из-за пандемии COVID-19. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, в 2020 году субъекты федерации полностью освобождаются от погашения долга, в 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности в год, а в 2025-2029 годах выплатят остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Подчеркивается, что освободившиеся в 2020 году деньги регионы смогут направлять на борьбу с коронавирусом, а также на компенсацию снижения доходов. Как говорится в пояснительной записке, это позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов в условиях непростой социально-экономической ситуации.

Добавим, что по данным Минфина Алтайского края, на 1 апреля госдолг региона по бюджетным кредитам составлял около 1,85 млрд рублей.