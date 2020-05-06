Фотографию сильно постаревшего Андрея Губина обсуждают пользователи интернета

На фанатской странице Андрея Губина в Instagram опубликовали новую фотографию музыканта. Пользователи удивились тому, как сильно он постарел.

"Ему только 46, а как он выглядит печально, конечно", "Что с ним стало? Да ничего, живет уже 46 лет. Здорово! 20 лет не может быть вечно. А радоваться нужно каждому дню и в любом возрасте", "Андрюша, бедный ты наш", "Время беспощадно" – пишут люди в комментариях. Но нашлись и те, кто считает, что для своих лет Губин выглядит нормально и естественно.

Губин покинул сцену в середине нулевых из-за серьезной болезни, однако он не перестал писать музыку. В 2019 году появилась информация о возможном возвращении певца в сольное творчество.