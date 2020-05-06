Илон Маск отправит Тома Круза в космос, чтобы снять собственный фильм

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в съемках нового голливудского боевика. Съемки картины проведут в открытом космосе, сообщает Deadline.
Для работы над фильмом на корабле SpaceX в космос отправят Тома Круза. По информации осведомленного собеседника издания, речь идет о работе над новой частью картины "Миссия невыполнима". Ранее съемки очередной части франшизы были остановлены из-за коронавируса.
Сообщается, что к разработке сюжета уже привлекли Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Подробностей авторы фильма пока не сообщают.
Комментарии
Франшиза - это право на ведение бизнеса под другим брендом и с использованием бизнес-модели другой компании.(с)
Илон Маск пошёл в кинематограф-пусть его научат.