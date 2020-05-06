Умер композитор группы "Ласковый май"

В Воронеже в возрасте 60 лет после продолжительной болезни скончался композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко. О его смерти сообщили друзья на страницах в Instagram.

Продюсер группы рассказал, что к смерти Владимира привел ряд серьезных заболеваний. В частности у него мог произойти инсульт с кровоизлиянием в мозг.

"Накануне он мне сказал, что у него болит рука, опухоль. Из-за коронавируса он не мог долго попасть в больницу, потом попал, у него была жидкость. Давление было под 200, он постоянно страдал от этого", – цитирует Разина РИА "Новости".

Владимира Бойко похоронят 6 мая в Воронеже.