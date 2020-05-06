Врачи нашли новую патологию, которая увеличивает риск смерти при COVID-2019

Помимо повышенного внимания к пневмонии, которую вызывает коронавирус, стоит наблюдать и за особой аномалией, отмечающейся у большинства умерших. Об этом рассказали ирландские врачи.

У большого числа тяжелобольных была обнаружена аномальная свертываемость крови. Анализ показал, что это может привести к образованию микротромбов в легких и последующей смерти.

Автор исследования профессор Джеймс О’Доннелл считает, что подобные осложнения не возникают при других типах легочной инфекции. По его мнению, это также может объяснить и падение уровня кислорода в крови пациентов с COVID-19.

Отмечается, что пациенты с высоким уровнем свертываемости крови больше других подвержены осложнениям от инфекции и нуждаются в госпитализации, пишет "Рамблер".