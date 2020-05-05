Томенко попросил безвозмездной поддержки для алтайских санаториев

Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания рабочей группы Госсовета России попросил российские власти расширить меры поддержки санаторным организациям, которые вынуждены простаивать уже второй месяц из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал на своем аккаунте в Instagram.

"На мой взгляд, санатории нашей здравницы Белокурихи нуждаются в отдельных мерах поддержки, таких как безвозмездная финансовая помощь из федерального бюджета на выплату заработной платы и другие неотложные нужды, — заявил Томенко. — Выправить ситуацию поможет и предоставление кредитов с минимальной или даже нулевой ставкой, отсрочка по уплате таких займов и процентов по ним, а также отсрочка по коммунальным платежам".

Как ранее писал amic.ru, гендиректор АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов признал, что компания ежедневно несет многомиллионные убытки. По словам Ежова, необходимо постоянно выплачивать коммунальные платежи, налоги, зарплаты сотрудникам. Их в компании около 1,3 тысячи зимой и 1,5 тысячи летом.

В беседе с amic.ru представители турбизнеса говорили, что летом, когда ограничения снимут, они все-таки смогут "отбить" понесенные потери. И даже прогнозируют увеличение турпотока, так как многие жители Сибири и России в целом вряд ли захотят после ситуации с коронавирусом поехать за границу.