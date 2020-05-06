В Рубцовске студенты разукрасили троллейбус ко Дню Победы

Рубцовские студенты поздравили горожан с Днем Победы, разукрасив троллейбус граффити с георгиевской лентой, красноармейской звездой, танком и солдатами. Об этом сообщают vesti22.ru.

Активисты сами придумали будущий рисунок, после чего перенесли очертания на корпус и раскрасили его. По их словам, сложнее всего дался танк – в нем было много мелких деталей.

Всего на работу ушло шесть дней, и оказалась она сложнее, чем изначально планировали студенты. Кроме изображения, на транспорт нанесли плакаты с лицами горожан, прошедших войну.

Сейчас парадный троллейбус курсирует по маршруту № 1 и привлекает внимание жителей Рубцовска своим ярким видом.