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Рецидивист за вечер попытался изнасиловать двух женщин в Барнауле

, ИА "Амител"
Подозреваемого задержали сотрудники полиции
Фото: vorle.ru

Фото: vorle.ru

Барнаулец 4 мая совершил сразу две попытки изнасилования, но в каждом из случаев его ожидал отпор, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Сначала он незаметно проник в автомобиль местной жительницы, который она забыла запереть, когда отправилась за покупками в магазин.

Злоумышленник спрятался на заднем сидении. Уже в процессе движения он схватил женщину за шею и потребовал, чтобы она направила автомобиль за город.

Автолюбительница не растерялась и при первой же возможности свернула на автозаправочную станцию, где стала кричать, что ей нужна помощь. Преступник испугался и поспешно скрылся.

Жительница Барнаула обратилась в правоохранительные органы.  Она подробно описала приметы напавшего на нее мужчины.

Второй случай нападения случился тем же вечером на улице Юрина. Неизвестный напал на девушку сзади и попытался за волосы утащить ее в кусты. Потерпевшей удалось вырваться и сбежать.

Подозреваемого задержали через 20 минут. Им оказался ранее дважды судимый за изнасилования 30-летний горожанин. Он освободился из мест лишения свободы в сентябре 2019 года, но своих преступных привычек, видимо, не изменил.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.05.2020 00:17
krash

ну и отрубить ему средство совершения преступления. и все. как показательный пример остальным! Урод.

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