В Алтайском крае потеплеет до +18°C

Ненастную погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 6 мая, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +13°C до +18°C. В восточных и предгорных районах пройдут дожди. Синоптики прогнозируют умеренный ветер. Его скорость будет достигать 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +13°C до +15°C. Ближе к вечеру выпадут осадки. Скорость ветра в краевой столице не превысит 13 м/с.