Щенка, спасенного из мешка с мусором в Бийске, показали на Первом канале

Щенок по кличке Молли, которого в январе этого года предыдущие хозяева выбросили на помойку в завязанном мешке в Бийске, стал героем выпуска программы "Видели видео?" на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 4 мая.

Участниками телешоу стали новая хозяйка животного Наталья Подолян, ее дочь Юлия, а также Марина Шимановская – жена спасителя собаки. Они рассказали подробности спасения и новой жизни питомца.

Молли стала известна в соцсетях в январе 2020 года, когда там появилось видео о том, как бийчанин Александр Шимановский находит в мешке со строительным мусором живого щенка. Горожанин выгуливал своих собак и те учуяли в мусорке что-то неладное.

Обнаружив щенка, мужчина оставил объявление о том, что отдаст его в добрые руки. Новая хозяйка быстро нашлась – ею стала бийчанка Наталья Подолян.