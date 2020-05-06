Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 588

В Алтайском крае выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
За сутки коронавирус зарегистрирован у 14 жителей Барнаула, 9 – в Змеиногорском районе, 2 – в Рубцовске, по одному – в Бийске, Немецком национальном и Тальменском районах. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.
Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 588 человек. Выздоровели 110 человек. Трое скончались.
Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае.
Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.
Комментарии
а где подробности кто откуда?
6.05.2020 12:24
- гость -
а где подробности кто откуда?
Адреса, явки, пароли))) Привыкайте, что заразным может быть любой окружающий вас человек.
6.05.2020 12:24
- гость -
Ну да, сиди сочиняй тут еще кто и от куда... Сказано 33 и все... Не нравится - можно сказать 55... Чем больше скажут, тем страшнее людям будет, тем быстрее побегут покупать маски и нести прибыль производителям масок...
6.05.2020 12:24
- гость -
Ну да, сиди сочиняй тут еще кто и от куда... Сказано 33 и все... Не нравится - можно сказать 55... Чем больше скажут, тем страшнее людям будет, тем быстрее побегут покупать маски и нести прибыль производителям масок...
Наберите в поисковике список памяти мед работников умерших от вируса, их там около 100, они все умерли за последние недели что бы вас попугать.
6.05.2020 12:24
- гость -
а где подробности кто откуда?
Бессимптомных пациентов с Covid-19 будут лечить на дому в Алтайском крае,поэтому ваш вопрос теряет смысл.
В Алтайском крае согласно статистике здравоохранения РФ в 2017 г. было заболевших ПНЕВМОНИИ - 15 401 чел. а в 2016 - 16 640 чел. Чета вирус "короны" какай-то слабенький
Неужели не понятно, что специально умалчивают о том, кто и откуда. Это намного удобнее. Если выявленный "ковидник" вас назовет - к вам приедут. А если не назовет - не приедут. И то эта схема работает только со взрослыми.
Гораздо интереснее, если выявленный "ковидник" - ребенок. Дети, которые играют во дворах, во многих случаях не способны точно сказать, с кем они играют. В лучшем случае скажут имя и дом или подъезд. Так что если ваш ребенок, которому ну оооочень нужен свежий воздух, уже поиграл на улице с больным, не ждите, что вам об этом сообщат.
Впрочем, вам так же не сообщат, если выявленный стоял рядом с вами в магазине и ехал в автобусе.
раньше сифилитики позорно считались, теперь ковидники
В деревнях и так знают заболевших. А в городе, да, надо бояться каждого.
Бессимптомных пациентов с Covid-19
может все-таки вирусоносителей, имунную систему которых вирус не может побороть....