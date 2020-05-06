Российскому бизнесу понадобится два года на выход из кризиса

Два года потребуется российскому бизнесу на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил глава Центра стратегических разработок Александр Синицын изданию "Известия".

Он рассказал, что при условии, если ограничения из-за COVID-19 будут сняты не позже середины июня, то каждая пятая компания потратит на реабилитацию больше года. В целом у предприятий РФ на это уйдет около двух лет.

Синицын подчеркнул, что сейчас российский бизнес "замер" в ожидании очередной поддержки со стороны государства. Если ожидания предпринимателей не оправдаются, то очень вероятно, что за этим последует череда банкротств.

Отмечается, что риску остаться без денег подвержена треть российских компаний.