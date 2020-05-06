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Российскому бизнесу понадобится два года на выход из кризиса

, ИА "Амител"
Но при условии, что ограничительные меры снимут не позже середины июня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Два года потребуется российскому бизнесу на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил глава Центра стратегических разработок Александр Синицын изданию "Известия".

Он рассказал, что при условии, если ограничения из-за COVID-19 будут сняты не позже середины июня, то каждая пятая компания потратит на реабилитацию больше года. В целом у предприятий РФ на это уйдет около двух лет.

Синицын подчеркнул, что сейчас российский бизнес "замер" в ожидании очередной поддержки со стороны государства. Если ожидания предпринимателей не оправдаются, то очень вероятно, что за этим последует череда банкротств.

Отмечается, что риску остаться без денег подвержена треть российских компаний.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.05.2020 09:43
Митенька ржевский

Надо помочь бизнесу- дать денег из фонда национального благосостояния Сбербанку, ВТБ и другим ростовщикам. Они эти деньги ссудят торгашам, которые всё, что нужно, закупят за гшраницей, и всем хорошо- банки быстро обернут деньги, торгаши заплатят налоги, которые пойдут на армию, полицию и сордержание чиновников.
А производство.... да кому оно нужно!? Бухло у нас своё, хавка доступная, по телеку сплошной позитив и фильмы про чудеса на войне. У нас всё хорошо, спасибо чиновникам!

6.05.2020 09:54
- гость -

Два года или два месяца потребуется бизнесу - это просто пустословие! Не будет спроса - и можно хоть девять месяцев ждать...

6.05.2020 10:22
- гость -

Не будет спроса -

И даже не спроса, а финансовой возможности у населения - и давай досвидания, бизнессс.

6.05.2020 10:38
- гость -

Ха-ха-ха! Два года.
Чего они зачирикают, когда шарахнет реальный кризис, а не эта коронавирусная оперетка?

6.05.2020 11:36
- гость -

6.05.2020 10:38
- гость -
" когда шарахнет реальный кризис"

Как и должно быть при капитализме: "У пана атамана нэма золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны"
(фильм Свадьба в малиновке)

6.05.2020 12:23
Гога

За 5 лет страну подняли после войны, а тут после чиха аж 2 года.
Слабые стали, не способные к подвигу. Слюнтяи, одним словом.

6.05.2020 13:54
- гость -

Выход из кризиса - это остановка нисходящего тренда на графике и его разворот. Это два года. Затем очень медленный и затяжной подъём. До уровня, с которого началось падение. Это ещё 3-4 года, чтобы только вернуться на уровень 1-ого квартала 2020года. Итого 6 лет минимум до возврата.

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