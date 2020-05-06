Российскому бизнесу понадобится два года на выход из кризиса

Два года потребуется российскому бизнесу на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил глава Центра стратегических разработок Александр Синицын изданию "Известия".
Он рассказал, что при условии, если ограничения из-за COVID-19 будут сняты не позже середины июня, то каждая пятая компания потратит на реабилитацию больше года. В целом у предприятий РФ на это уйдет около двух лет.
Синицын подчеркнул, что сейчас российский бизнес "замер" в ожидании очередной поддержки со стороны государства. Если ожидания предпринимателей не оправдаются, то очень вероятно, что за этим последует череда банкротств.
Отмечается, что риску остаться без денег подвержена треть российских компаний.
Комментарии
Надо помочь бизнесу- дать денег из фонда национального благосостояния Сбербанку, ВТБ и другим ростовщикам. Они эти деньги ссудят торгашам, которые всё, что нужно, закупят за гшраницей, и всем хорошо- банки быстро обернут деньги, торгаши заплатят налоги, которые пойдут на армию, полицию и сордержание чиновников.
А производство.... да кому оно нужно!? Бухло у нас своё, хавка доступная, по телеку сплошной позитив и фильмы про чудеса на войне. У нас всё хорошо, спасибо чиновникам!
Два года или два месяца потребуется бизнесу - это просто пустословие! Не будет спроса - и можно хоть девять месяцев ждать...
Не будет спроса -
И даже не спроса, а финансовой возможности у населения - и давай досвидания, бизнессс.
Ха-ха-ха! Два года.
Чего они зачирикают, когда шарахнет реальный кризис, а не эта коронавирусная оперетка?
6.05.2020 10:38
- гость -
" когда шарахнет реальный кризис"
Как и должно быть при капитализме: "У пана атамана нэма золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны"
(фильм Свадьба в малиновке)