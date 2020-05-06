110 алтайских вахтовиков заразились коронавирусом в Якутии

С Чаяндинского нефтегазового месторождения, охваченного коронавирусом, до 10 мая вывезут около трех тысяч вахтовиков. Часть из них прилетят в Алтайский край.
Как сообщили amic.ru в региональном правительстве, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии в настоящее время находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом. У 142 тест показал отрицательный результат. Правительство края регулярно взаимодействует с подрядчиком – предприятием "Стройтранснефтегаз".
На этой неделе вахтовики с отрицательным тестом на коронавирус будут доставлены в Алтайский край, дополнительно обследованы и размещены в обсерваторе в санатории "Сосновый бор" в Первомайском районе. Ситуация с возвращением вахтовиков находится на контроле у губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
Любопытно, сколько из них в каком состоянии.
Сколько тяжело-, легкобольных и бессимптомников.
Скажите пожалуйста а "наш" башкир живой?
Он тебе зачем нужен этот башкир. Человек приехал, он не знал. Сам куда-нибудь придешь или приедешь и заразишь кого-нибудь, не только Короной, но и своей тупостью
6.05.2020 10:28
- гость - вы быдловатый персонаж, не благодарите.
6.05.2020 10:28
- гость -
Башкирка?
Месяц просидели, а лучше не стало.
Все маски и перчатки одели и работать. Хватит сидеть.
6.05.2020 10:28
- гость -
"Незваный гость хуже башкира"
Поговорку изменили по просьбе жителей Змейногорского р-на
6.05.2020 10:35
- гость -
и
6.05.2020 10:32
- гость -
Из каких краев разжигаете?
Думаете корона не достанет? Интересно даже
6.05.2020 10:32
- гость -
С чего это он быдловатый. Все правильно человек написал.
Их в нашу статистику добавят? И там посчитают, и тут?
Вам не надоело бояться?! Или это у вас такой образ жизни?
Я слышала цифру 280. А всего 3000. В любом случае своих бросать нельзя.
Позор для "национального благосостояния" (Газпром) Такая денежная фирма могла бы сама организовать и обсервацию, и лечение, а не спихивать на регионы..
А почему когда сезонные грипп или ОРВИ нам не рассказывают цифры, и люди ,в том числе на нефтегазоконденсатных месторождениях и рудниках ходят,булькая соплями и работают. А тут симптомов нет ,но это СТРАШНАЯ БОЛЕЗТЬ,надо накошмарить всю планету,загнать всех домой,но денег им не давать , пусть дома тихо дохнут с голоду,вышел без пропуска-штраф. Круто ,правда жи!!!!