Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут деньги во время пандемии COVID-19

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы раздать населению деньги во время пандемии COVID-19, если бы рубль являлся мировой резервной валютой. Об этом чиновник заявил в интервью газете "Ведомости".

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", – сказал министр.

Однако, по его мнению, в условиях пандемии государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается, а "не соревноваться, кто больше потратит". Силуанов уточнил, что в первую очередь помощь требуется бизнесу для сохранения рабочих мест и людям, которые не могут оплатить жилье, кредиты и продукты питания.