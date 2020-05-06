Масочный режим могут ввести во всех регионах России

Во всех регионах России могут ввести масочный режим. Такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19, сообщает "Ъ".
Отметим, масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная.
Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал рекомендации МЧС, в которых было заявлено о бесполезности ношения масок на улице. Политик назвал такие советы неправильными и ошибочными, а также заявил, что рекомендовать не носить маски "глупо и даже преступно".
Комментарии
А маски бесплатно выдавать будут? Не совсем ли чиновники обнаглели?
Давно пора!!!
В магазинах сделайте обязательным, а на улице то зачем?
А не пошли бы чиновники со своими указами.., читать плакаты на заборе!
Какие запасы?! В аптеке висит надпись- Масок нет....
Друзья голума производят маски, продают их за бугор и распихивают по аптекам за огромные бабки, сейчас введут обязательный режим плюс штраф за нарушение. Но блин при этом еще не во все аптеки их завезли) Эта власть гениальна, так стричь бабло с населения со всех сторон это что то невероятное. Даже в Китае раздавали маски, я про помощь в остальных странах молчу вообще.
Правительство не хочет раздавать деньги людям! Раздавайте тогда маски! Почему вся "забота" о гражданах за счет самих же граждан! Потом правительство похвалит само себя за хорошую работу!
Да сшейте вы себе маску. Дело десяти минут!!!!
в России созданы многомиллионные запасы защитных масок.
И где они все?
Какие вам маски? все маски в италии, сша, сербии. А вы трусы на нос одевайте.
Маски сначала поставьте в аптеки, а уж потом вводите обязательное ношение масок!!!
Требуется пополнение бюджета на штрафах, вот и придумывают как бы с народа денег содрать и попутно бизнес нужных людей поднять! Народ терпит, вот и измываются над ним.
"Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев."
Амик, вы или тролли, или цифр не понимаете.
28 миллионов масок на 140 миллионов человек - это одна маска на пятерых человек.
Как одну маску пятерым носить несколько месяцев? Что за феерический бред?
Осталось сделать так,чтобы маски с вертолётов разбрасывались гражданам и гражданкам вместо денег. Это будет прок от власти.
Некоторые,особо просвещённые в своём невежестве .деятели предлагают шить самим.
Де/билизм процветает,однако.
* продавать маски своему населению в период пандемии ,всё равно что билеты в бомбоубежище в войну.
Что то в действиях нашей власти напоминает:
— Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать!
— А зачем?
— Как зачем? Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё...
Из того же фильма...
Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ — всем пацакам надеть намордники. И радоваться.
6.05.2020 10:48
Мадам
Мадам, русским языком ведь сказано где они - в запасах.
Че вцепились в эти маски? на кой они нужны? Пусть истеричные их таскают, а всем навязывать это уже не смешно. Статистика такова что вся эта пандемия большая афера. Померли единицы и навряд ли от вируса, там такой букет уже был что не помереть было не возможно. Остальные лучше чем грипп переносят, а нам тут маски хотят ввязать. Пусть по Ленинскому полиционеры ходят в масках тройками, на фоне пусть мер пробежит в маске а за ним в костюмах дизинфекция пройдет. Снимите все на видео, покажите и успокойтесь на этом.
6.05.2020 11:18
- гость -
Че вцепились в эти маски? на кой они нужны? Пусть истеричные их таскают, а всем навязывать это уже не смешно. Статистика такова что вся эта пандемия большая афера.
Вирусу наплевать верите вы в него или нет. Руководство всех стран глупцы ведущие свои страны к разорению. Вопрос, а что вы делаете на Амике, с вашей прозорливостью надо управлять миром.
@ Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из РФ
Мораторий на вывоз масок, некоторых респираторов и других медицинских изделий власти ввели 4 марта. Исключением стала гуманитарная помощь другим странам. По словам главы Минпромторга, производство масок достигло 8 млн штук в сутки @
6.05.2020 11:23
Я
Чиновникам надо показать, что они работают на благо народа. Вот и придумывают всячину. Но мне лично кажется, что их гнать надо...
Прут нам доминиканок,башкиров,москалей.. К Дню Победы из логова мирового фашизма свежечка припёрли
А несчастное местное население загоняют по хатам, ни оказывая ни какой помощи
Чтобы не возникло перепроизводство масок, необходимо обязать всех покупать эти маски. Капитализм...
Главное не здоровье народа, ведь как-то, с горем пополам, обходились до этого и без масок, главное, чтобы кто шьет маски не разорился..