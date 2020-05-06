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Масочный режим могут ввести во всех регионах России

, ИА "Амител"
В некоторых субъектах РФ эта мера уже действует как обязательная
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Во всех регионах России могут ввести масочный режим. Такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19, сообщает "Ъ".

Отметим, масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная.

Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал рекомендации МЧС, в которых было заявлено о бесполезности ношения масок на улице. Политик назвал такие советы неправильными и ошибочными, а также заявил, что рекомендовать не носить маски "глупо и даже преступно".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.05.2020 10:35
- гость -

А маски бесплатно выдавать будут? Не совсем ли чиновники обнаглели?

6.05.2020 10:37
- гость -

Давно пора!!!

6.05.2020 10:39
- гость -

В магазинах сделайте обязательным, а на улице то зачем?

6.05.2020 10:40
- гость -

А не пошли бы чиновники со своими указами.., читать плакаты на заборе!

6.05.2020 10:41
- гость -

Какие запасы?! В аптеке висит надпись- Масок нет....

6.05.2020 10:43
Гость

Друзья голума производят маски, продают их за бугор и распихивают по аптекам за огромные бабки, сейчас введут обязательный режим плюс штраф за нарушение. Но блин при этом еще не во все аптеки их завезли) Эта власть гениальна, так стричь бабло с населения со всех сторон это что то невероятное. Даже в Китае раздавали маски, я про помощь в остальных странах молчу вообще.

6.05.2020 10:46
- гость -

Правительство не хочет раздавать деньги людям! Раздавайте тогда маски! Почему вся "забота" о гражданах за счет самих же граждан! Потом правительство похвалит само себя за хорошую работу!

6.05.2020 10:47
- гость -

Да сшейте вы себе маску. Дело десяти минут!!!!

6.05.2020 10:48
Мадам

в России созданы многомиллионные запасы защитных масок.

И где они все?



6.05.2020 10:48
- гость -

Какие вам маски? все маски в италии, сша, сербии. А вы трусы на нос одевайте.

6.05.2020 10:51
Гость

Маски сначала поставьте в аптеки, а уж потом вводите обязательное ношение масок!!!

6.05.2020 10:54
- гость -

Требуется пополнение бюджета на штрафах, вот и придумывают как бы с народа денег содрать и попутно бизнес нужных людей поднять! Народ терпит, вот и измываются над ним.

6.05.2020 10:56
- гость -

"Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев."

Амик, вы или тролли, или цифр не понимаете.
28 миллионов масок на 140 миллионов человек - это одна маска на пятерых человек.
Как одну маску пятерым носить несколько месяцев? Что за феерический бред?

6.05.2020 11:03
CALIBR

Осталось сделать так,чтобы маски с вертолётов разбрасывались гражданам и гражданкам вместо денег. Это будет прок от власти.

Некоторые,особо просвещённые в своём невежестве .деятели предлагают шить самим.
Де/билизм процветает,однако.

* продавать маски своему населению в период пандемии ,всё равно что билеты в бомбоубежище в войну.

6.05.2020 11:04
- гость -

Что то в действиях нашей власти напоминает:
— Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать!
— А зачем?
— Как зачем? Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё...

6.05.2020 11:05
- гость -

Из того же фильма...
Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ — всем пацакам надеть намордники. И радоваться.

6.05.2020 11:11
@@

https://i.postimg.cc/cHmYsCx4/photo-2020-05-01-20-06-14.jpg

6.05.2020 11:16
- гость -

6.05.2020 10:48
Мадам

Мадам, русским языком ведь сказано где они - в запасах.

6.05.2020 11:18
- гость -

Че вцепились в эти маски? на кой они нужны? Пусть истеричные их таскают, а всем навязывать это уже не смешно. Статистика такова что вся эта пандемия большая афера. Померли единицы и навряд ли от вируса, там такой букет уже был что не помереть было не возможно. Остальные лучше чем грипп переносят, а нам тут маски хотят ввязать. Пусть по Ленинскому полиционеры ходят в масках тройками, на фоне пусть мер пробежит в маске а за ним в костюмах дизинфекция пройдет. Снимите все на видео, покажите и успокойтесь на этом.

6.05.2020 11:23
Я

6.05.2020 11:18
- гость -
Че вцепились в эти маски? на кой они нужны? Пусть истеричные их таскают, а всем навязывать это уже не смешно. Статистика такова что вся эта пандемия большая афера.

Вирусу наплевать верите вы в него или нет. Руководство всех стран глупцы ведущие свои страны к разорению. Вопрос, а что вы делаете на Амике, с вашей прозорливостью надо управлять миром.

6.05.2020 11:25
@@

@ Правительство сняло запрет на вывоз медицинских масок из РФ

Мораторий на вывоз масок, некоторых респираторов и других медицинских изделий власти ввели 4 марта. Исключением стала гуманитарная помощь другим странам. По словам главы Минпромторга, производство масок достигло 8 млн штук в сутки @

6.05.2020 11:27
- гость -


6.05.2020 11:23
Я
Чиновникам надо показать, что они работают на благо народа. Вот и придумывают всячину. Но мне лично кажется, что их гнать надо...

6.05.2020 11:30
- гость -

Прут нам доминиканок,башкиров,москалей.. К Дню Победы из логова мирового фашизма свежечка припёрли
А несчастное местное население загоняют по хатам, ни оказывая ни какой помощи

6.05.2020 11:35
@@

Чтобы не возникло перепроизводство масок, необходимо обязать всех покупать эти маски. Капитализм...
Главное не здоровье народа, ведь как-то, с горем пополам, обходились до этого и без масок, главное, чтобы кто шьет маски не разорился..

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