Масочный режим могут ввести во всех регионах России

Во всех регионах России могут ввести масочный режим. Такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19, сообщает "Ъ".

Отметим, масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная.

Как уже сообщал amic.ru, в России созданы многомиллионные запасы защитных масок. Их должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал рекомендации МЧС, в которых было заявлено о бесполезности ношения масок на улице. Политик назвал такие советы неправильными и ошибочными, а также заявил, что рекомендовать не носить маски "глупо и даже преступно".