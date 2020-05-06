Думай как преступник. Жена сибирского полицейского поет про воровскую жизнь

19-летняя жительница Новосибирска выпустила клип про арестантскую любовь. В ролике мелькает колония, а сама юная шансонье выступает в образе нарушительницы закона.

При этом девушка учится на юриста и хочет стать дознавателем, а ее муж – полицейский. За его карьеру исполнительница не переживает. Говорит, что клип посмотрели все его коллеги, в том числе и начальство.

"Не боюсь, что меня отчислят из академии госслужбы, так как в моем творчестве нет ничего плохого и противозаконного. Я вообще свой альбом хочу посвятить законам – песни будут об основных статьях Уголовного кодекса, чтобы народ знал, за что можно попасть в тюрьму и как там люди живут", – цитирует девушку "КП".

А доносить до народа закон и развеивать мифы о тюремной романтике она планирует, в частности, такими строчками:

"На ключицах засияли звезды воровские,

Мусорам нас не понять, они ведь не блатные.

Я по жизни отрицаю звезды капитанские,

Не поймут легавые единство арестантское".