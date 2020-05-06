В Алтайском крае осудили водителя, сбившего супружескую пару

В Локтевском районе осудили мужчину, сбившего супружескую пару на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В августе 2019 года в Горняке водитель автомобиля не пропустил супругов, которые переходили дорогу в положенном месте. В результате ДТП пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью. Удар оказался настолько сильным, что мужчину отбросило в кювет.

Виновник столкновения не стал скрываться с места происшествия и пытался оказать первую помощь, после чего полностью признал свою вину.

Суд назначил водителю наказание в виде одного года ограничения свободы и взыскал 50 тысяч рублей в счет возмещения вреда пострадавшим.