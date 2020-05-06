Бобриха пробралась во двор к жителям алтайского села и отказалась уходить

Жители одного из домов в селе Усть-Калманка рано утром обнаружили в своем дворе бобра, который не проявлял дружелюбия, но и убегать не пытался, пишет "Алтайская правда".
Местная жительница, во двор которой и нагрянул зверек, определила, что это самка в положении. Селянка прочитала, что эти животные могут преодолевать небольшие расстояния и редко по желанию уходят далеко от своего жилья. Отметим, что дом женщины находится в трех километрах от Чарыша.
Не желая того, чтобы бобриха попалась в лапы бездомных собак, сын хозяев и его друг соорудили клетку, раздобыли тележку и прикрепили ее к велосипеду. Зверька отвезли на Чарыш и отпустили в воду.
Комментарии
Этих тварей нужно на мясо, а со шкурок наделать шапок и раздать ностальгирующим по совку . Итак уже все речушки загадили.
6.05.2020 11:34
- гость
судя,по комментарию- ваши идеалы Шариков и Швондер,и эпоха военного коммунизма.
Еще один морально разложившийся мясоед.
Этих тварей нужно на мясо
Давай-давай! И летучих мышей нажарь заодно. А потом тебя на опыты по изучению короновируса. Хоть какой-то толк...