Бобриха пробралась во двор к жителям алтайского села и отказалась уходить

Жители одного из домов в селе Усть-Калманка рано утром обнаружили в своем дворе бобра, который не проявлял дружелюбия, но и убегать не пытался, пишет "Алтайская правда".

Местная жительница, во двор которой и нагрянул зверек, определила, что это самка в положении. Селянка прочитала, что эти животные могут преодолевать небольшие расстояния и редко по желанию уходят далеко от своего жилья. Отметим, что дом женщины находится в трех километрах от Чарыша.

Не желая того, чтобы бобриха попалась в лапы бездомных собак, сын хозяев и его друг соорудили клетку, раздобыли тележку и прикрепили ее к велосипеду. Зверька отвезли на Чарыш и отпустили в воду.