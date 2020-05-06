Число россиян, недовольных режимом самоизоляции, продолжает расти

Поддержка ограничительных мер в России за месяц снизилась, следует из результатов опроса OMI и "Платформы". При этом россияне не считают, что распространение инфекции закончится в мае, пишет РБК.

15% соотечественников за минувший месяц перестали поддерживать режим самоизоляции, показало исследование. Общее число людей, которые согласны с введенными ограничительными мерами, составило 47%, а в начале предыдущего месяца этот режим поддержали 62% опрошенных. Кроме того, россияне перестают одобрять меры контроля и штрафы за нарушение самоизоляции.

Опрос проводился среди респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.